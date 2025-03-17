Sivasspor'da 3 isime milli çağrı

Sivasspor'da 3 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da 3 isime milli çağrı
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17 Mart 2025 13:16
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da 3 futbolcu, ülkelerinin milli takımına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre golcü oyuncu Rey Manaj Arnavutluk Milli Takımı'na, sol kanat oyuncusu Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na ve orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'na çağrıldı.

Sivasspor Kulübü, ülkelerinin milli takımlarına davet edilen futbolcularına başarı diledi.

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