Sivasspor ara vermiyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından toplanan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, bir günlük iznin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı çalıştı.Antrenman grubunda yer alan futbolcular, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başladıkları idmanı topla gerçekleştirilen çalışmalarla tamamladı.Sivasspor takımı antrenmanlarını, gruplar halinde ve bireysel olarak sağlık ekibinin kontrolünde, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyarak gerçekleştiriyor.