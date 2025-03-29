Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'u konuk etti.



BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 5-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren goller, 13 ile 17. dakikalarda Rey Manaj, 48. dakikada Garry Rodrigues, 68. dakikada Bekir Böke ve 76. dakikada Efkan Bekiroğlu'ndan geldi.



Adana Demirspor'un tek golünü ise 35. dakikada Salih Kavrazlı frikikten kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 30 puana yükselen Sivasspor, 15. sıraya yükseldi. Daha önce küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanda kaldı.



Süper Lig'de bir sonraki hafta Sivasspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Adana Demirspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.



5. dakikada Tayfun Aydoğan'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Ali Yavuz Kol'un gelişine vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.



13. dakikada sol kanattan gelişen atakta rakiplerini geçen Rodrigues topu Efkan Bekiroğlu'na verdi. Efkan'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, göğsüyle yumuşattığı topu kaleci Vedat Karakuş'u geçtikten sonra ağlara gönderdi: 1-0



17. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Bekir Turaç Böke, topu kafayla indirdi. Manaj önünde kalan meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-0



35. dakikada ceza sahası dışında Salih Kavrazlı kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1



41. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Bekir Turaç Böke'nin topun gelişine sert vuruşunda, meşin yuvarlak kornere gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 2-1 önde tamamladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Net Global Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşması ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğüyle sona erdi.



48. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bekir Turaç Böke, ceza alanı içinde pasını kale sahasındaki Rodrigues'e çıkardı. Topu kontrol eden Rodrigues meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 3-1



52. dakikada Charisis'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodrigues'in kaleci Vedat Karakuş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.



68. dakikada Manaj'ın pasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, topu aşırtma bir vuruşla kaleci Vedat Karakuş'un üzerinden ağlara gönderdi: 4-1



75. dakikada Bekir Turaç Böke sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışında bulunan Manaj'a verdi. Manaj'ın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



76. dakikada Manaj'ın ara pasında kaleci Vedat Karakuş'la karşı karşıya kalan Efkan Bekiroğlu, topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 5-1



Karşılaşma Sivasspor'un 5-1 üstünlüğüyle tamamladı.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Ozan Ergün, Murat Şener, Seyfettin Ünal



Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Tolga Ciğerci, Uğur Çiftçi (Dk. 87 Simic), Moutoussamy, Charisis (Dk. 79 Poungouras), Efkan Bekiroğlu (Dk. 79 Pritchard), Rodrigues (Dk. 62 Turgunboev), Bekir Turaç Böke (Dk. 87 Menig), Manaj



Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Dk. 79 Murat Uğur Eser), Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Bünyamin Balat (Dk. 79 Fougeu), İzzet Çelik (Dk. 79 Aksel Aktaş), Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 61 Osman Kaynak), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı, Ozan Demirbağ (Dk. 30 Yusuf Barası)



Goller: Dk. 13 ve 17 Manaj, Dk. 48 Rodrigues, Dk. 68 Bekir Turaç Böke, Dk. 76 Efkan Bekiroğlu (Net Global Sivasspor), Dk. 35 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor)



Sarı kartlar: Dk. 34 Charisis, Dk. 56 Manaj, Dk. 84 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor) Dk. 52 Burhan Ersoy (Adana Demirspor)















