ÇALIMBAY'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

VILLARREAL'DEN ROTASYON

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, ilk maçında deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Ceramica Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0'dan geri dönen, 3-2'den sonra beraberliği yakalayan Sivasspor, sahadan 5-3'lük yenilgiyle ayrıldı.Villarreal'a galibiyeti getiren goller, 13. dakikada Kubo, 20. dakikada Bacca, 57. dakikada Foyth ile 74. ve 78. dakikalarda Alcacer'den geldi. Villarreal'in 70. dakikada oyuna giren golcüsü Alcacer, oyunu da değiştiren isim oldu.Sivasspor'un sayılarını ise 33. dakikada Kayode, 43. dakikada Yatabare ve 64. dakikada Gradel kaydetti. Öte yandan Villarreal'de 37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.Grubun diğer maçında Maccabi Tel Aviv, evinde Qarabag'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.I Grubu'nun 2. haftasında Villarreal, deplasmanda Qarabag ile karşılaşacakken, temsilcimiz Sivasspor evinde Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek.Sivasspor, son lig maçına göre ilk 11'inde 3 futbolcusunu değiştirdi.Teknik direktör Rıza Çalımbay, Kayserispor'a kaşı deplasmanda 3-1 kazandıkları son lig maçına nazaran defansta Ziya Erdal'ın yerine Robin Yalçın ve Goiano'nun yerine de Uğur Çiftçi'ye şans verdi.Sivasspor'da sakat olan Erdoğan Yeşilyurt'un yerine ise Kayode ilk 11'de yer aldı.Ev sahibi Villarreal takımı ise Valencia'ya karşı 2-1 kazandıkları son lig maçına göre ilk 11'inde 8 futbolcusunu değiştirdi.Villarreal teknik direktörü Unai Emery, kalede Sergio Asenjo'nun yerine Geronimo Rulli'ye fırsat verirken, defansta ve orta sahada 3'er, forvette ise 1 futbolcusunu değiştirerek Sivasspor karşısına çıkmayı tercih etti.Sivasspor'a karşı takımında rotasyona gideceğini önceden açıklayan Emery'nin, ağustos ayında kadrolarına kattıkları ve bu zamana kadar fazla oynama şansı vermediği Japon orta saha oyuncusu Takefusa Kubo'yu da ilk 11'de oynatması dikkati çekti.Diğer yandan Kovid-19 salgınları önlemleri kapsamında seyirci alınmayan maça, İspanyol basınının yanı sıra yabancı gazetecilerin de ilgi gösterdiği görüldü.Karşılaşmayı izleyenler arasında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Barselona Başkonsolosu Selen Evcit, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da yer aldı.5. dakikada karşılamanın ilk önemli pozisyonunu yakalayan Villarreal'in sol kanattan geliştirdiği atakta ceza sahasına kadar giren Bacca'nın şutunda kaleci Samassa topu kurtardı.10. dakikada Sivasspor'un rakip kalede geliştirdiği atakta Fajr'ın ceza yayının dışından sert vuruşunda kaleci Rulli gole izin vermedi.13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Samassa'nın çeldiği topu ağlara gönderen Japon futbolcu Takefusa Kubo, Villarreal'i 1-0 öne geçirdi.18. dakikada sol kanatta gelişen Villarreal atağında Alejandro Rodriguez'in şutunda kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Coquelin'in vuruşunda defansa çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.20. dakikada Sivasspor defansının hatasını değerlendiren Villarreal'de Takefusa Kubo'nun ara pasında ceza sahası içinde buluştuğu topa iyi vuran Bacca skoru 2-0 yaptı.26. dakikada Sivasspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yatabare ceza sahası içinde iyi yükselerek kafayı vurdu. Kaleci Rulli, son anda uzanarak topu kornere attı.33. dakikada Villarreal defansının hatasını iyi değerlendiren ve ceza sahasına süratli giren Kayode, topu ağlara göndererek, skoru 2-1'e getirdi.34. dakikada Robin Yalçın'ın ceza sahasında Bacca'yı düşürdüğü pozisyonda Polonyalı hakem Raczkowsk penaltı noktasını gösterdi.37. dakikada Bacca'nın kullandığı penaltıda kaleci Samassa'nın sağ köşeye uzanarak kurtardığı topu defans uzaklaştırdı.41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında sağ kanattan ceza sahasında topla buluşan Ruben Pena'nın şutunu son anda ayak koyan defans önledi.43. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robin Yalçın'ın ortasında Yatabare kafa vuruşuyla topu kalecinin uzanamayacağı köşeye atarak skora eşitliği getirdi: 2-2