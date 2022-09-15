Siopis 3 maç sonra ilk 11'de

Trabzonspor'da Manolis Siopis, 3 maç aradan sonra ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Siopis 3 maç sonra ilk 11'de
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15 Eylül 2022 19:58
Trabzonspor formasıyla en son ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçında sahaya çıkan Yunan futbolcu Siopis, 3 maç sonra Kızılyıldız karşılaşmasında ilk 11'de görev yaldı.

Ligde Ümraniyespor ve Adana Demirspor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Ferencvaros maçında görev alamayan bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, bu kez forma şansı buldu.

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