Sinan Gümüş: "Rekabette ben de varım"

Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosunun olduğunu belirten Sinna Gümüş, rekabet etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Haber; Fanatik
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Sinan Gümüş: 'Rekabette ben de varım'
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11 Haziran 2021 12:39
Sinan Gümüş
Sinan Gümüş
Fenerbahçe
Geride kalan sezonda istikrarsız bir performans sergileyen Sinan Gümüş, yeni dönem için umutlu.

Gurbetçi futbolcu, Fenerbahçe 'nin çok geniş bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Bu nedenle sezon öncesi hazırlık kampında herkes kendisini göstermek için elinden geleni yapacak. Rekabette ben de varım ve kendime güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Sinan, geçen sezonla ilgili değerlendirmesin de ise, "Her şey çok güzel başlamıştı ancak kâbus gibi bitti. Aynı senaryoyu yaşamamak için çok daha fazla çalışıp, çok daha fazla mücadele etmeliyiz" yorumunu yaptı.




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