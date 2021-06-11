Sinan Gümüş: 'Rekabette ben de varım'

Geride kalan sezonda istikrarsız bir performans sergileyen Sinan Gümüş, yeni dönem için umutlu.Gurbetçi futbolcu, Fenerbahçe 'nin çok geniş bir kadroya sahip olduğunu belirterek,ifadelerini kullandı.Sinan, geçen sezonla ilgili değerlendirmesin de ise,yorumunu yaptı.