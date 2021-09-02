Sinan Gümüş, başkan Ali Koç'u kızdırdı

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu iddia edildi.



2023'e kadar sözleşmesi olan Gümüş'e Bundesliga, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ten teklif geldiği ancak anlaşamadığı, fesih için de alacaklarının tamamını istediği ileri sürüldü.



Sarı-lacivertli kulübün, tüm bunlara rağmen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmek için uğraştığı iddia edildi.



