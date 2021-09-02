Sinan Gümüş, başkan Ali Koç'u kızdırdı

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmayan ve başkan Ali Koç'u kızdıran ismin Sinan Gümüş olduğu iddia edildi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Sinan Gümüş, başkan Ali Koç'u kızdırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Eylül 2021 08:49
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un, "Bir oyuncumuz için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. Böyle davranan olursa mayısa kadar oturur. Sorun çıkartana, ben de sorun çıkartırım" dediği futbolcunun Sinan Gümüş olduğu iddia edildi.

2023'e kadar sözleşmesi olan Gümüş'e Bundesliga, Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'ten teklif geldiği ancak anlaşamadığı, fesih için de alacaklarının tamamını istediği ileri sürüldü.

Sarı-lacivertli kulübün, tüm bunlara rağmen 27 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmek için uğraştığı iddia edildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.