Simon Rolfes: "Wirtz de Alonso da rahat hissediyor"

Bayer Leverkusen Yönetici Sportif Direktörü Simon Rolfes, Florian Wirtz ve Xabi Alonso hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Simon Rolfes: 'Wirtz de Alonso da rahat hissediyor'
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04 Şubat 2025 18:43
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de yönetici sportif direktör Simon Rolfes, teknik direktör Xabi Alonso ve futbolcu Florian Wirtz hakkında açıklamalar yaptı. 

Rolfes, "Evet, her ikisini de yaz sonrasında kulüpte tutma ihtimalimiz var. Her ikisinin de sözleşmeleri var ve kendilerini rahat hissediyorlar" dedi. 

"İMZA HALA EKSİK"

Wirtz'in uzatılmasını beklenen sözleşmesi hakkında da konuşan Alman yönetici, "İmza hala eksik, aksi takdirde tabii ki duyururduk. Bazı detayların hala netleştirilmesi gerekiyor, ancak bunları şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağım." sözlerini sarf etti. 

Geçen sezon Bundesliga'da ipi göğüsleyen ekip, bu sezon lider Bayern Münih'in arkasında, 2. sırada bulunuyor.
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