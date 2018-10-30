Simon Kuper: 'Damien Comolli, istatistiklere göre hareket eder'

"TORRES KONUSUNDA BÜYÜK BİR TAHMİN YAPTI"

"İSTENMİYOR, ÇÜNKÜ KARARLARI BAŞARISIZ OLDU"

"BLANC DA İSTATİSTİKÇİLERLE HAŞIR NEŞİRDİR"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli hakkında ünlü futbol yazarı Simon Kuper'in 2014 yılı sonunda söylediği sözler dikkat çekti."Fransız Damien Comolli, futbolda istatistik kullanımının öncüsüdür. 28 yıldır (2014 için) oyuncu araştırma ve transferi işinde istatistiklere göre hareket eder. Bir oyuncunun performansının ne zaman aşağı düşeceğini böyle bileceğini düşünüyor. Örneğin, bir oyuncunun hızı bir önceki yıla göre %20 düşmüşse bu oyuncuyu kesinlikle almaz. İstatistiklerin hayranıdır.""Bir oyuncunun kariyerinin ne zaman düşüşe geçeceğini tahmin etmede ustadır. Fernando Torres konusunda büyük bir tahmin yapmıştı. İstatistiklere bakarak Liverpool'a Andy Carroll ve Tottenham'a Gareth Bale'i transfer ettirdiğini biliyorum.""Fakat, bugünlerde hiçbir büyük kulüp onu istemiyor, çünkü bunca yıldır istatistiklere bakarak aldığı kararların büyük çoğunluğu başarısız oldu.""İstatistikçilerin büyük dezavantajları vardır. Asla, oyuncularla temasa geçmemiş olmaları. Bazen, teknik direktörlerden ve antrenörlerden duyduklarını anlamlandıramazlar. Aralarında her zaman büyük bir fark oluşur. Mesela, Laurent Blanc da çok uzun süredir istatistikçilerle haşır neşir olur, futbolla ilgili fikir alışverişinde bulunur."