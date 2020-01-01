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"Simmons, kendini takım arkadaşlarından soyutlamıştı" iddiası

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın, geçtiğimiz sezon 76ers ön bürosuyla arasındaki bağının koptuğu ve kendisini takımdan soyutladığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Ben Simmons'ın, geçtiğimiz sezon 76ers ön bürosuyla arasındaki bağının koptuğu ve kendisini takımdan soyutladığı iddia edildi.

Houston Rockets'ın süperstarı James Harden'ı takas etmesinde ana hedef olarak gördüğü oyunculardan biri de, 76ers'tan Simmons olmuştu. Bu, geçtiğimiz sezon Simmons ve yıldız takım arkadaşı Joel Embiid arasında oluşan gerilimden kaynaklanmıştı.

Geçen sezonda hissedilen bu gerginlik, ESPN'den Jackie MacMullan tarafından doğrulandı. MacMullan'a göre Simmons, kendisini diğer 76ers takım arkadaşlarından izole etme noktasına kadar gelmişti:

"Aslında, ekip kaynakları, Simmons'ın Sixers personeli konusunda çok hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Öyle ki çalışmalarının çoğunu tesis dışında antrenör Chris Johnson'ın gözetiminde yapmıştı. Bu güven sorunu, sahadaki bozulan kimyaya ve antrenörler ile oyuncular arasındaki gerilime daha da katkıda bulunmuştu."

Geçen sezonun ilerleyen dönemlerinde Simmons sakatlanmış ve Philadelphia da playoffların ilk turunda Boston Celtics tarafından süpürülmüştü. Sonrasında ise 76ers, Rockets GM'i Daryl Morey'yi işe alıp, yedi senelik başantrenör Brett Brown'ın işine son vererek birkaç ön büro değişikliği yapmıştı.


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