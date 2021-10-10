Simeone: 'Kötü hoca olabilirim, aptal değilim'

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, teknik direktör olarak oyuncularına yaklaşımıyla ilgili konuştu.



Oyuncularının tüm dertlerini ve önerilerini dinlediğini söyleyen Simeone, "Oyuncularımı sürekli dinliyorum. Bu bir zayıflık değil. Onların ihtiyaçlarına bakıyorum, neler gördüklerini dikkate alıyorum ama sonunda ben karar veriyorum. Kötü bir teknik direktör olabilirim ama aptal değilim, doğru yolu arıyorum. Beni daha hızlı sonuca götürecek yolu arıyorum. Mesela Bielsa, çok disiplinli bir oyunu vardır, sahadaki hareketler mekaniktir ama en büyük gururunun sahaya giren bir oyuncunun kendisi için bir şeyler yapması olduğunu söyler." ifadelerini kullandı.



2011'de Atletico Madrid'in başına geçen Simeone, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Avrupa Ligi ve 2 UEFA Süper Kupa kazandı.



