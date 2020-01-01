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Sheppard: "Bu takımı Beal'ın etrafına kuruyoruz"

Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, Bradley Beal'ın Wizards'tan ayrılmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Washington Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, Bradley Beal'ın Wizards'tan ayrılmayacağını söyledi.

Sheppard, ESPN'den Zach Lowe'un podcasti "Lowe Post"ta, bir kez daha ekibin Beal ile yolları ayırma veya takas etme planları olmadığını belirtti:

"Bu ekibi Bradley Beal'ın etrafına kuruyoruz. O muazzam bir insan. Harika bir oyuncu. Washington Wizards ile tam da burada olmasını istediğimiz şey, kendisi."

Beal'ın, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Wizards ile sözleşmesi bulunuyor. Önümüzdeki sezon 28.7 milyon dolar, 2023'e kadar ise 62 milyon dolar daha kazanacak.


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