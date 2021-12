Shaq: "Staples Center, sonsuza dek Shaq ve Kobe'ye aittir!"

Hall of Fame oyuncu Shaquille O'Neal, Staples Center'ın, efsane takım arkadaşı Kobe Bryant'ın anısına adını değiştirmesinden memnun olduğunu söyledi.



Bu hafta başında ismi arenadan fiziksel olarak kaldırılan Staples Center'ın adı, yakın zamanda 'Crypto.com Arena' olarak yeniden değiştirilecek.



Shaq, "The Big Podcast with Shaq" isimli kendi podcastinde, bu ikonik eski ismin artık sonsuza dek 2000'lerin başındaki Lakers ekibinin kazandığı zaferlerle ilişkilendirileceğinden memnun olduğunu açıkladı:



"O binada oynayabilmek bir lütuftu. En sevdiğim aktörlerin ve aktrislerin, ayrıca ailemin önünde oynamak, doğum günümde 61 sayı atmak, şehir için arka arkaya üç şampiyonluk kazanmak, harikaydı...



Staples Center'ın adını değiştirmelerine sevindim, çünkü orası bizim binamızdı. Yeni bir anlaşma yaptıkları için sahipleri tebrik ederim. Ama şunu da diyeyim, Staples Center sonsuza kadar Shaq ve Kobe'ye aittir."



Kobe'nin eşi Vanessa Bryant da geçtiğimiz günlerde Staples Center'ın her zaman Kobe Bryant'ın inşa ettiği ev olarak hatırlanacağını belirtmişti.