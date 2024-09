Shaquille O'Neal ve Magic Johnson gibi Los Angeles Lakers efsanelerinin, NBA tarihinin en büyük figürlerinden Jerry West'in Hall of Fame töreninde temsil edecekleri bildirildi.



Haziran ayında hayatını kaybeden West'in, 2024 sınıfında bu kez yönetici kimliği ile, kariyerinde ise üçüncü kez olmak üzere Naismith Basketbol Hall of Fame'de yer alacağı açıklanmıştı.



West'i temsil edecek isimler arasında ise Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Pat Riley, Pau Gasol ve Bob McAdoo gibi NBA tarihinin birçok eski oyuncu ve koç figürünün bulunacağı açıklandı.



2024 sınıfında West'in yanı sıra Vince Carter, Michele Timms, Herb Simon, Harley Redin, Doug Collins, Dick Barnett, Michael Cooper, Charles Smith, Seimone Augustus, Bo Ryan, Chauncey Billups ve Walter Davis de yer alıyor.



Haziran ayında 86 yaşında hayatını kaybeden ve ilk kez 1980 yılında oyuncu olarak HoF'a giren West, bu kez Katkıda Bulunanlar Komitesi'nin bir parçası olarak yer alacak.



Toplamda yönetici olarak 10 NBA şampiyonluğu kazanan ve hem 1995 hem de 2004 yıllarında NBA'de Yılın Yöneticisi ödülüne layık görülen West, Naismith Basketbol Hall of Fame tarihinde hem oyuncu hem de katkıda bulunan olarak kabul edilen ilk kişi olmayı da başarmış bulunuyor.





