Shaq, en sevdiği dört takım arkadaşını açıkladı!

NBA efsanesi Shaquille O'Neal, NBA kariyerinde en sevdiği dört takım arkadaşını açıkladı.



Shaq, 19 yıllık basketbol kariyeri boyunca en yetenekli NBA oyuncularından bazılarıyla oynamıştı ve Danger Talk Podcast'teki son röportajında, kariyerinde en sevdiği dört takım arkadaşını açıkladı.



O'Neal, eski Orlando Magic yıldızı Penny Hardaway'i, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı, eski Miami Heat süperstarı Dwyane Wade'i ve yedi kez NBA şampiyonu olan Robert Horry'yi seçti.



Shaq'ın listede Kobe ve Penny gibi bazı önceden tahmin edilebilir seçimleri vardı, ancak Cleveland Cavaliers'da kısa bir süre birlikte oynadığı LeBron James'in bu listede yer almadığı görüldü.



O'Neal, bunun sebebinin LeBron ile listeye girecek kadar uzun süre oynamaması olduğunu belirtti.



