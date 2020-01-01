Shaq: "Brooklyn Nets, playofflarda ikinci tura yükselecek"

NBA efsanesi ve TNT analisti Shaquille O'Neal, sezon 30 Temmuz'da Orlando'da devam ettiğinde Brooklyn Nets'in playoffların ikinci turuna yükseleceğini söyledi.



Shaq, emekli oyuncular Dwyane Wade, Vince Carter'ın yanı sıra WNBA yıldızı Candace Parker ve Jared Greenberg'in de dahil olduğu bir TNT segmentinde, playoff yarı finalleri ile ilgili son derece cesur bir iddiada bulundu.



"Saha avantajı olmadığı ve balo salonunda oynayacakları için, Brooklyn ikinci tura geçecek. Önce burada duydunuz."



Shaq, ev sahibi avantajının bulunmamasının, yüksek sıralarda bulunan takımların kazanmasını çok daha zor hale getirdiğini açıklayarak, tahminini tekrarladı:



"Belli bir ev sahibi avantajı olmadan, duygular düşük olacak ve herkes belli adamlarının oynamadığını biliyor. Bu, oynaması en zor takım, hazır olduğunuz bir takım."



Nets, bubble'a girmeden önce bile, iki süperstarı Kevin Durant ve Kyrie Irving, sakatlıklarında ötürü gelmeyeceklerini doğrulamışlardı. Wilson Chandler da ailevi kaygıları dile getirip gelmezken, DeAndre Jordan da KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra gelmeme kararı almıştı.



