Shakhtar Donetsk'ten Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Shakhtar Donetsk, konuk ettiği Young Boys'u 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Shakhtar Donetsk'ten Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyet!
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06 Kasım 2024 22:42
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Shakhtar Donetsk, Young Boys'u konuk etti.

Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı. 

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Oleksandr Zubkov ve 41. dakikada Heorhiy Sudakov'dan geldi. Young Boys'un tek golünü ise 27. dakikada Kastriot Imeri kaydetti.

SHAKHTAR'DAN İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında ilk galibiyetini alan Shakhtar Donetsk, 4 puana ulaştı. 4 maçın tamamını kaybeden Young Boys'un ise puanı bulunmuyor. 

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk, PSV'ye konuk olacak. Young Boys ise Atalanta'yı ağırlayacak.
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