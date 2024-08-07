Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, Kanada Milli takımının 2024 Paris Olimpiyatları'ndan elenmesinin ardından konuşarak, ekibin "kazanmayı hak etmediğini" söyledi.



2024 Olimpiyatları basketbol çeyrek finalinde madalya favorilerinden Kanada ekibi, Fransa'ya 73-82 skorla elenerek bu hayaline erken veda etmiş oldu.



Shai, Kanada'yı Olimpiyatlar boyunca takdire şayan bir şekilde yönetmiş olsa da, bu şok edici mağlubiyetin ardından kendisi ve takım arkadaşları hakkında eleştirel yorumlarda bulundu:



"Kimsenin şu aşamada evine döneceği aklına gelmezdi. Ama bazen de işler böyledir, hak edemezseniz kazanamazsınız. Ve biz de hak etmedik. Hele ki maça başlama şeklimizle.



Bence bunun sebebi, kötü başlamamızın yanı sıra aceleci davranmamız, gereken yatırımı yapmamamız ve ayrıntılara dikkat etmememizden kaynaklıydı. Böyle başladığınızda, her takıma karşı oynamak zor olur.



Onlar daha fazla enerji ve arzu gösterdiler ve oyunun her iki tarafında da daha agresiftiler."



SGA, Fransa'ya karşı 27 sayı, beş ribaund ve dört asist kaydetmiş olsa da, Mathias Lessort ile Guerschon Yabusele gibi NBA dışı oyuncuların gösterdiği performansın yanı sıra ve Evan Fourner'in de son çeyrekteki kritik oyunu, Kanada'nın galibiyetine engel oldu.



Shai, turnuvada dört maçta ortalama 21.0 sayı, 4.3 ribaund ve 4.0 asist üretti.





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