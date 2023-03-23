Oklahoma City Thunder yıldızı Shai Gilgeous-Alexander, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oyun stilini "hiç sevmediğini" söyledi.



NBA.com'un video serisi Pass the Rock'ın son bölümünde Gilgeous-Alexander, LeBron hakkındaki gerçek düşüncelerini itiraf etti:



"LeBron'un oyununu hiç beğenmemişimdir. Ben küçükken o süper atletikti, ben öyle değildim. 2.03 boyunda acayip kuvvetli bir adamdı ve ben yine hiç öyle değildim."



James'in kariyerinde sayı bulmak için genelde gücünü ve atletizmini kullanırken, Shai'nin savunmacıların etrafından sıyrılarak potaya gittiği bir oyun tarzı olduğu biliniyor.



Shai geçmişte, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ı NBA tarihinin en iyi oyuncusu olarak gördüğünü söylemişti.





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