REKORDAN REKORA KOŞTU

NBA'in son MVP'si Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder ile dört yıllık, 285 milyon dolarlık süper maksimum kontrat uzatmasına imza attı.ESPN'e konuşan kaynaklara göre anlaşma, 2030-31 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.Bu sözleşme, yıllık maaş bazındaolarak kayıtlara geçti.26 yaşındaki süper yıldız, 2019 yılında Oklahoma City'ye katıldığından bu yana ikinci kez kontrat uzatma anlaşması imzalayarak, hem oyuncu hem de kulüp arasında kurulan güveni ve uzun vadeli ortaklığı perçinlemiş oldu.Gilgeous-Alexander, normal sezonda 32.7 sayı ortalamasıyla ligin en skorer ismi olurken, NBA Finalleri'nde de 30.3 sayı ortalaması yakalayarak unutulmaz bir sezon geçirdi. Bu performansıyla aynı sezonda hem MVP hem de Finaller MVP'si ödülünü kazanan seçkin oyuncular listesine adını yazdırdı. Bu başarıya daha önce sadece(4 kez),(2),(2),veulaşmıştı.Ayrıca Gilgeous-Alexander,yılındabu yana bir sezonda hem sayı krallığını hem de şampiyonluğu elde eden ilk oyuncu oldu. Bunu daha önce başaran diğer isimler(6 kez),(2 kez) veGilgeous-Alexander, sayı kralı, MVP ve NBA şampiyonu unvanlarını aynı sezonda kazanan çok özel bir üçlüye daha katıldı. Bu başarıya ondan önce yalnızca(4 kez),veulaşabilmişti.yazındaLos Angeles Clippers'a takası karşılığında Thunder'a katılan Gilgeous-Alexander, bu takas paketinin merkezindeki oyuncu olarak Oklahoma City'ye gelmişti. Bu takasta alınan tarihi birinci tur draft haklarından biri ise bugün takımın yıldızlarından Jalen Williams'a dönüşmüştü.Thunder, o dönem kadrosunu baştan inşa ederken Gilgeous-Alexander kulübün yüzü oldu. Takımın 22 ve 24 galibiyetle tamamladığı zor sezonlara rağmen oyuncunun kulübe olan bağlılığı hiç sarsılmadı. Son üç sezonda çift haneli galibiyet artışlarıyla gelen istikrarlı yükseliş, bu sezonki 68 galibiyetlik dev kampanya ve şampiyonlukla taçlandı.ESPN Araştırma Departmanı'na göre, Gilgeous-Alexander'ın bu sezonkiortalaması, bir şampiyonluk sezonunda bir oyuncu tarafından elde edilen en yüksek sayı ortalaması oldu. Bu başarıyla1992-93 sezonundaki ortalamasını yüzde 0.1 farkla geçti. Normal sezon ve playoff toplamında attığı 3.172 sayı iseaynı sezondaki toplamından bu yana ulaşılan en yüksek rakam oldu.Bu sezon üst üste20 ve üzeri sayı kaydeden Gilgeous-Alexander, NBA tarihinde bir sezonda en uzun dördüncü 20+ sayı serisine imza attı. Ayrıca sezon boyunca elde ettiği +918'lik plus-minus değeri, 2016-17 sezonunda Stephen Curry'nin performansından bu yana görülen en yüksek rakam olarak dikkat çekti.