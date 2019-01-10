İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Sevilla, deplasmanda Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Sevilla, rakibini 3-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı.Sevilla'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Nolito, 53. dakikada Andre Silva ve 77. dakikada Wissam Ben Yedder kaydetti.Athletic Bilbao'nun tek golünü ise 49. dakikada Mikel San Jose attı.İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 16 Ocak tarihinde oynanacak.