Sevilla'nın yeni hocası Mendilibar

Sevilla, Jorge Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar ile teknik direktörlük için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sevilla'nın yeni hocası Mendilibar
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21 Mart 2023 19:48
Sevilla, Jorge Sampaoli'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Luis Mendilibar'ı getirdi.

Sezona Julen Lopetegui ile başlayan Sevilla, daha sonra Jorge Sampaoli'yi göreve getirdi. Her iki teknik adamla da istediği sonuçları alamayan Sevilla, La Liga'da küme düşme mücadelesinden kurtulamadı.

İspanya'da Eibar, Athletic Bilbao, Valladolid, Osasuna, Levante ve son olarak Alaves'te görev alan Mendilibar, 4 Nisan 2022'den bu yana boştaydı.

Sevilla, 26 haftası geride kalan La Liga'da 28 puanla 14. sırada yer alıyor. En dülüs devinin küme düşme hattıyla arasında yalnızca 2 puan bulunuyor.

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