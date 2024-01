Sertaç Şanlı'dan Bologna maçı için açıklama

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi 17'nci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka'yı sahasında 93-63 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonucun ardından 14'üncü galibiyetini hanesine yazdırdı. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin milli oyuncusu Sertaç Şanlı, açıklamalarda bulundu.



EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'a karşı aldıkları mağlubiyetin ardından iyi bir reaksiyon ortaya koyduklarını belirten Şanlı, "Maçın sonucu kolay gibi gözüküyor ama öyle bir maç değildi. Karşıyaka'nın ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Ona göre hazırlandık. Son 1-2 maçta savunma anlamında istediklerimizi sahaya koyamamıştık. Çok yüksek skorlar yemiştik. Bu maç iyi bir reaksiyon oldu bizim için. Herkes ne yapması gerektiğinin farkındaydı. Maça biraz yavaş başladık ama saha içinde mücadelemizi artırarak iyi bir oyun ortaya koyduk. Güzel bir galibiyet oldu bizim için" diye konuştu.



"EVİMİZDE KAZANMAK İSTİYORUZ, BUNUN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"



25 Ocak Perşembe günü EuroLeague'de Virtus Bologna'ya karşı oynayacakları karşılaşma ile ilgili ise tecrübeli oyuncu şunları söyledi:



"Mücadelemizi ortaya koymamız lazım. Söyleyebileceğim tek şey bu. O mücadeleyi, o sertliği sahaya yansıttığımız sürece neler yapabildiğimizi herkese gösterdik. İnşallah taraftarımızın desteği ile iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Virtus'un nasıl bir takım olduğunu, sezonu nasıl geçirdiğini biliyoruz. Sıralama ve Zalgiris maçını telafi etme açısından bizim için çok önemli bir maç. Evimizde kazanmak istiyoruz, bunun için her şeyi yapacağız."



"SARAS, GÖZÜNÜ KIRPMADAN GENÇ OYUNCULARI SAHAYA ATIYOR"



Sertaç Şanlı, Basketbol Süper Ligi'nde son maçlarda rotasyonda süreler almaya başlayan Emre Ekşioğlu ve Yiğit Hamza Mestoğlu'na her konuda takım olarak yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Saha içi ve saha dışında her türlü yardımcı olmaya çalışıyoruz. Saras da bu konuda onlara yardımcı oluyor. Gözünü kırpmadan onları sahaya atıyor. Onlar da buna reaksiyon verip iyi bir mücadele ortaya koyuyor. Herkesin onları desteklediği de gözüküyor. Onlar adına çok seviniyorum. Böyle çalışmaya devam etsinler" şeklinde konuştu.