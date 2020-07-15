Serie A'ya çıktılar ve hedef Boateng

İtalyan ekibi Benevento 2017/2018 sezonunun ardından yeniden Serie A'da mücadele edecek. Serie B'de şampiyonluğu garantileyen ekip, Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng'i gündemine aldı.
Forvet oyuncusu Loic Remy'i kadrosuna kazandıran Benevento, Beşiktaşlı Boateng'i de kadrosuna kazandırmak istiyor.
Benevento teknik direktörlüğü görevini sürdüren Filippo Inzaghi, Ganalı forveti takımına istiyor.
Filippo Inzaghi futbolculuğu döneminde, Boateng'le Milan'da takım arkadaşlığı yaptı.
Kevin-Prince Boateng devre arasında kiralık olarak katıldığı Beşiktaş'ta, 10 Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asist kaydetti.
Forvet oyuncusu Loic Remy'i kadrosuna kazandıran Benevento, Beşiktaşlı Boateng'i de kadrosuna kazandırmak istiyor.
Benevento teknik direktörlüğü görevini sürdüren Filippo Inzaghi, Ganalı forveti takımına istiyor.
Filippo Inzaghi futbolculuğu döneminde, Boateng'le Milan'da takım arkadaşlığı yaptı.
Kevin-Prince Boateng devre arasında kiralık olarak katıldığı Beşiktaş'ta, 10 Süper Lig maçında 4 gol ve 1 asist kaydetti.