Serie A'da ayın oyuncusu Kim Min Jae

Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalya'da ayın oyuncusu seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Serie A'da ayın oyuncusu Kim Min Jae
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30 Eylül 2022 15:23
Fenerbahçe'den, Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalyan ekibindeki performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Güney Koreli futbolcu, son olarak İtalya Serie A'da eylül ayının oyuncusu seçildi.

Napoli forması altında şu ana dek 8 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, defansif başarısının yanı sıra 2 kez de fileleri havalandırdı.

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