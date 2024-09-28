Serhat Akın'ın avukatından açıklama!

Silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'ın avukatı Ahmet Yaşar, açıklamalar yaptı.



Ahmet Yaşar yaptığı açıklamada, "Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle sporseverlerden destek beklemektedir" ifadelerini kullandı.



İŞTE AHMET YAŞAR'IN AÇIKLAMALARI



"Müvekkilim Serhat Akın'a yönelik son zamanlarda özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmiş ve maalesef menfur saldırı göz göre göre gerçekleşmiştir.



Serhat Akın, bugüne kadar sporculuk kariyeri ve kişisel hayatıyla topluma örnek olmuş bir birey olup bu tür saldırılar yalnızca şahsına değil, spor camiasına, temsil ettiği değerlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bu süreçte, yargı makamları nezdinde adaletin yerini bulacağına olan inancımız tamdır.



Müvekkilim ve arkadaşlarına yapılan bu menfur saldırının failleri ve -azmettiricileri - tespit edilerek, hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiç kimse - kim olursa olsun - hukukun üstünde değildir ve adalet er ya da geç yerini bulacaktır.



Bu süreçte müvekkilim ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacaktır.

Ayrıca Soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç İşletilecektir.



Menfur saldın ile ilgili soruşturma devam etmekte olup bir kısım sanıkların yakalanmış olması da sevindiricidir. İçişleri Bakanımıza, Savcılık ve Emniyet birimlerimize teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır.



Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle sporseverlerden destek beklemektedir."



