Sergio Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber

İspanya Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlara çıkacak Real Madrid'e Sergio Ramos'tan kötü haber geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Sergio Ramos'tan Real Madrid'e kötü haber
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01 Nisan 2021 15:41
İspanya Ligi takımlarından Real Madrid'e Sergio Ramos'tan kötü haber geldi.

Real Madrid'in 35 yalındaki tecrübeli defans oyuncusu, sakatlığı nedeniyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Sergio Ramos, Real Madrid'in Barcelona ile oynayacağı El Clasico karşılaşmasının yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'nde iki Liverpool maçında forma giyemeyecek.

SERIGO RAMOS'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sergio Ramos, "Beni üzen tek şey, sezonun zorlu maçlarında forma giyemeyecek olmak. Bu sakatlıkla ilgili elimden bir şey gelmiyor, fazlasıyla üzgünüm ama en iyi şekilde dönmek için çalışacağım ev takıma elimden geleni desteği vereceğim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid'de 15 lig maçı, 4 tane Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Sergio Ramos, 4 gol kaydetti.



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