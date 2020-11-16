Sergen Yalçın'ın transfer istediği üç bölge

Kadroda yaşanan büyük değişiklikler sebebiyle önce Avrupa'da erkenden havlu atan Siyah-Beyazlılar, sonrasında Süper Lig'de peş peşe yaşadığı kayıplarla taraftarını üzmüştü. Takımın bir türlü istikrarı yakalayamamasının temel sebebi olarak kadro derinliğini gerekçe gösteren teknik direktör Sergen Yalçın, ara transfer döneminde forvet hattıyla beraber 2 bölgeye daha takviye istedi. 48 yaşındaki hocanın, ilk olarak kale hattına bir takviye yapılmasını istediği bildirildi.



TOPLAMDA 40 MAÇLIK SERÜVEN



Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran'ın istikrar anlamında sorunları olduğu gerekçesiyle böyle bir karar alan Yalçın'ın ikinci olarak ise yeni bir stoper daha kadroya katılmasını talep ettiği ifade edildi.



Mevcut kadroda elinde; Welinton, Vida ve Montero'yu bulunduran Yalçın'ın, 40 maçlık Süper Lig fikstüründe sorun yaşamamak için bir savunmacı daha istediği belirtildi. Forvet transferi için yoğun mesai içerisinde bulunan yönetimin, teknik ekipten gelen talebin ardından bu 2 bölge konusunda da girişimlere başladığı kaydedildi.



