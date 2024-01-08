Sergen Yalçın, İstanbul'da 3 puan arıyor

Antalyaspor, Süper Lig'de salı günü Pendikspor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sergen Yalçın, İstanbul'da 3 puan arıyor
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08 Ocak 2024 12:26
Bitexen Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında salı günü Siltaş Yapı Pendikspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Mücadele, Pendik Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk deplasman maçına çıkacak Akdeniz ekibinde sarı kart cezalısı Veysel Sarı ile Sagiv Jehezkel, bu maçta forma giyemeyecek.

Geçen hafta Sergen Yalçın yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan ve bu sezon 18 karşılaşmada 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, haftaya 25 puanla 9. sırada girdi.

Pendikspor ise ligde 15 puanla 19. sırada bulunuyor.

Akdeniz ekibi, Siltaş Yapı Pendikspor ile 17 Ocak Çarşamba günü de Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda bu kez Antalya'da karşı karşıya gelecek.

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