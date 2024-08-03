Serge Gnabry'den ayrılık açıklaması

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.



" Bayern'in seni satmak istediği doğru mu?" sorusuna yanıt veren Alman yıldız, " İnsanların bu kadar çılgınca spekülasyon yapması çılgınca. Hala geçerli bir kontratım var ve en üst seviyede futbol oynuyorum. Tekrar forma girmek ve insanların benden beklediği performansı göstermek istiyorum. Sözleşmemin bitmesine 2 yıl var, üzerimde baskı yok." sözlerini sarf etti.



29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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