Serge Gnabry'den ayrılık açıklaması

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serge Gnabry'den ayrılık açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2024 18:13
Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Serge Gnabry, ayrılık iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"Bayern'in seni satmak istediği doğru mu?" sorusuna yanıt veren Alman yıldız, "İnsanların bu kadar çılgınca spekülasyon yapması çılgınca. Hala geçerli bir kontratım var ve en üst seviyede futbol oynuyorum. Tekrar forma girmek ve insanların benden beklediği performansı göstermek istiyorum. Sözleşmemin bitmesine 2 yıl var, üzerimde baskı yok." sözlerini sarf etti.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 20 maçta 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery