Serdar Topraktepe'den dikkat çeken 'kupa' istatistiği

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
3 GALİBİYET 1 BERABERLİK
Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın başında çıktığı Türkiye Kupası maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Bu maçlarda Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal, Ankaragücü ile bir diğer maçı 1-0 kazandı. Topraktepe ile Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2, Sivasspor'u da 1-0 mağlup etti.
Bu galibiyetin ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
3 GALİBİYET 1 BERABERLİK
Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın başında çıktığı Türkiye Kupası maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Bu maçlarda Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal, Ankaragücü ile bir diğer maçı 1-0 kazandı. Topraktepe ile Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2, Sivasspor'u da 1-0 mağlup etti.