Serdar Topraktepe'den dikkat çeken 'kupa' istatistiği

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Topraktepe'den dikkat çeken 'kupa' istatistiği
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07 Ocak 2025 21:15
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

3 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ın başında çıktığı Türkiye Kupası maçlarında 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Bu maçlarda Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Kara Kartal, Ankaragücü ile bir diğer maçı 1-0 kazandı. Topraktepe ile Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2, Sivasspor'u da 1-0 mağlup etti.

 

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