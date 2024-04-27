Serdar Topraktepe'den derbi sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, 2-1 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
"TAKDİR HAKLARI HEP F.BAHÇE'DEN YANA"
Hakem yönetimini eleştiren Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü." dedi.
"ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"
Oyuncuların karakterine değinen Topraktepe, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Fenerbahçe'nin baskılı ve önde başlayacağını biliyorduk. İlk 20 dakika böyle olacağını tahmin etmiştik. Oyunu 20'nci dakikadan sonra öne taşıyacaktık. Kırmızı kart oyun planlarımızı değiştirdi. Ondan sonra farklı bir oyun oynadık. 10 kişi ile oynamamıza rağmen kesinlikle oyunu bırakmayan ve mücadele eden bir takım izledik. Bütün oyuncularıma da karakter koydukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"SEMİH KANAT OYNAMAK İSTEDİ"
Semih Kılıçsoy'un karşılaşmaya sol kanatta başlamasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Topraktepe, "Semih, kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arası Muleka ile yerlerini değiştirebileceğimi söyledim. O kanat bölgesinde rahat olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.
"HAKEM TAKDİR HAKLARININ ÇOĞUNU FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI"
Hakemin takdir haklarını ev sahibi ekipten yana kullandığını söyleyen Serdar Topraktepe, "70-75 dakika 10 kişi oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarının çoğunu Fenerbahçe'den yana kullandı. Bizim önümüzde olan olaylar var. İkili mücadelelerde takdir hakkını biraz daha Fenerbahçe'den yana kullandığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
GELECEĞİ İÇİN CEVAP
"Geleceğinizle ilgili yönetimle konuştunuz mu?" şeklinde gelen bir soruya ise Topraktepe, "Ben bu camianın içinde olduğumu biliyorum. Onlar ne takdir ederse biz buradayız. Yönetimle de bu konuda bir şey konuşmama gerek yok" şeklinde cevap verdi.
Oyuncuların mücadele ettiğini belirten Topraktepe, "Ben oyuncularla daha önceden beri birlikteyim. Hepsinin büyük bir isteği var. Kupada devam ediyoruz. İyi bir mücadele var. Bazı şeyler yavaş yavaş oluyor. Futbolcuların hepsi de bizim yanımızda" dedi.
Sezonun kalan bölümüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serdar Topraktepe, "Oyuncu motivasyonuyla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Onlar da bunun bilincinde. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kupada yürümeye devam etme hedefindeyiz. Bütün maçlarımızı kazanıp iyi bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.
"TAKDİR HAKLARI HEP F.BAHÇE'DEN YANA"
Hakem yönetimini eleştiren Topraktepe, "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Hepsine teşekkür ediyorum. Başlangıçta Fenerbahçe, 15-20 dakika baskı kuracaktı, biliyorduk, bunu konuştuk. Önce karşılamak, sonra geçiş oyunları oynuyorduk. 23. dakikada kırmızı kart gördük, planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra 4-4-1 oynadık ama oyunu oturtamadık. Korakor iyi oynadık. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlarımız var. Hakem takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı, 10 kişi olmamıza rağmen. Daha fazla mücadele etmek istedik ama 10 kişi olunca tempomuz düştü." dedi.
"ANKARAGÜCÜ MAÇINA IŞIK VERDİ"
Oyuncuların karakterine değinen Topraktepe, "Oyuncularımızın burada koyduğu karakter, bizim oyunumuz Ankaragücü maçına ışık verdi. Oyuncularımız sahiplenmiştir. Tempo ve oyundan memnunum." sözlerini sarf etti.
BASIN TOPLANTISI
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Topraktepe, "Fenerbahçe'nin baskılı ve önde başlayacağını biliyorduk. İlk 20 dakika böyle olacağını tahmin etmiştik. Oyunu 20'nci dakikadan sonra öne taşıyacaktık. Kırmızı kart oyun planlarımızı değiştirdi. Ondan sonra farklı bir oyun oynadık. 10 kişi ile oynamamıza rağmen kesinlikle oyunu bırakmayan ve mücadele eden bir takım izledik. Bütün oyuncularıma da karakter koydukları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"SEMİH KANAT OYNAMAK İSTEDİ"
Semih Kılıçsoy'un karşılaşmaya sol kanatta başlamasıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Topraktepe, "Semih, kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arası Muleka ile yerlerini değiştirebileceğimi söyledim. O kanat bölgesinde rahat olduğunu belirtti" ifadelerini kullandı.
"HAKEM TAKDİR HAKLARININ ÇOĞUNU FENERBAHÇE'DEN YANA KULLANDI"
Hakemin takdir haklarını ev sahibi ekipten yana kullandığını söyleyen Serdar Topraktepe, "70-75 dakika 10 kişi oynadık. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Hakem 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarının çoğunu Fenerbahçe'den yana kullandı. Bizim önümüzde olan olaylar var. İkili mücadelelerde takdir hakkını biraz daha Fenerbahçe'den yana kullandığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
GELECEĞİ İÇİN CEVAP
"Geleceğinizle ilgili yönetimle konuştunuz mu?" şeklinde gelen bir soruya ise Topraktepe, "Ben bu camianın içinde olduğumu biliyorum. Onlar ne takdir ederse biz buradayız. Yönetimle de bu konuda bir şey konuşmama gerek yok" şeklinde cevap verdi.
Oyuncuların mücadele ettiğini belirten Topraktepe, "Ben oyuncularla daha önceden beri birlikteyim. Hepsinin büyük bir isteği var. Kupada devam ediyoruz. İyi bir mücadele var. Bazı şeyler yavaş yavaş oluyor. Futbolcuların hepsi de bizim yanımızda" dedi.
Sezonun kalan bölümüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Serdar Topraktepe, "Oyuncu motivasyonuyla ilgili bir problem yaşamıyoruz. Onlar da bunun bilincinde. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Kupada yürümeye devam etme hedefindeyiz. Bütün maçlarımızı kazanıp iyi bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz" diyerek cümlelerini sonlandırdı.
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