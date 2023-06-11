Serdar Dursun: "Taraftara sözümüzü tuttuk"

Fenerbahçeli Serdar Dursun, Başakşehir'i mağlup edip Türkiye Kupası'nı kazandıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun: 'Taraftara sözümüzü tuttuk'
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11 Haziran 2023 23:52
Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Serdar Dursun, Başakşehir ile oynanan final maçının ardından konuştu.

Milli oyuncu, karşılaşmanın ardından şu sözleri kullandı;

"Çok stresli ve uzun bir sezon oldu. Çok iyi başlamıştık ama git geller oldu. Son haftaya kadar getirdik, ne yazık ki ikinci olduk. Taraftarımıza kupa sözümüz vardı, bunu tuttuk. Böyle kupalarla inşallah yavaş yavaş kupalar kazanmaya başlarız. 13 Haziran'da başlamıştık. 360 gün oldu. Çok uzun zaman oldu. Oyuncular değişti, hoca değişti. Güzel sezon oldu. Herkesin ayağına sağlık diyelim, herkese teşekkürler. Kupalar her zamana özel ve güzeldi."

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