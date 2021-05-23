Serdar Dursun, Kiel'i play-out'a itti!

Almanya Bundesliga 2'nin son haftasında da Serdar Dursun fırtınası esmeye devam etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Serdar Dursun, Kiel'i play-out'a itti!
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23 Mayıs 2021 18:22
Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt'ta top koşturan Serdar Dursun, performansıyla adından söz ettiriyor.

Bundesliga 2'nin son haftasında Holstein Kiel'i konuk eden Darmstadt, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve son haftaya 2. sırada giren rakibini 3. sıraya itti.

Darmstadt'a galibiyeti getiren golleri ise 51. ve 58. dakikalarda Serdar Dursun ile 75. dakikada Hohn kaydetti. Kiel'in gollerini ise 18. dakikada Serra ve 87. dakikada Bartels attı.

Sezonu 3. sırada bitiren Holstein Kiel, Bundesliga'ya çıkmak için play-out oynamak zorunda kaldı. Kiel, play-out'ta Köln ile karşılaşacak.

SERDAR DURSUN, BU SEZON ŞOV YAPTI

29 yaşındaki golcü Serdar Dursun, bu sezon çıktığı 36 maçta rakip filelere 29 gol gönderirken, 8 de asist yapma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI

Serdar Dursun'un adı, ocak ayından itibaren Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray ile de sık sık anılıyor.

Santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen Serdar Dursun'un, hücum rotasyonunu geliştirmek için harekete geçen Galatasaray'ın da radarında bulunduğu ifade edildi.

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