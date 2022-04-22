Serdar Dursun: 'Güven hissi olursa atarım'

Fenerbahçe'de Serdar Dursun, Çaykur Rizespor galibiyeti sonrası konuştu.



Yaptığı hat-tirck ile ilgili konuşan Serdar Dursun "Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.



Serdar Dursun "Hocamız, bana güveniyor ve oynatıyor. Forvet böyle güven hissini yakalarsa, gollerini atar. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.





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