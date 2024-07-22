Serdar Dursun, Fenerbahçe'yi bekliyor

Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi biten ve henüz yönetimden yeni bir teklif alamayan Serdar Dursun beklemekten vazgeçmiyor.
YÖNETİME MESAJ GÖNDERDİ
Tecrübeli golcünün yönetime mesaj gönderdiği öğrenildi. Serdar Dursun'un ay sonuna kadar Fenerbahçe'yi beklediği, eğer teklif gelmemesi halinde kendisine talip olan kulüplerle görüşeceği belirtildi.
11 GOL KATKISI
2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
YÖNETİME MESAJ GÖNDERDİ
Tecrübeli golcünün yönetime mesaj gönderdiği öğrenildi. Serdar Dursun'un ay sonuna kadar Fenerbahçe'yi beklediği, eğer teklif gelmemesi halinde kendisine talip olan kulüplerle görüşeceği belirtildi.
11 GOL KATKISI
2023/24 sezonunda toplam 35 maça çıkan Serdar Dursun, 9 kez rakip fileleri havalandırdı. 32 yaşındaki forvet, 2 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
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