Serdar Dursun: "Bana sallayanlar vardı!"

Fenerbahçeli Serdar Dursun, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun: 'Bana sallayanlar vardı!'
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10 Nisan 2022 23:27
Fenerbahçe'nin milli forveti Serdar Dursun, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Serdar Dursun, "O kadar derbi izledim kahvelerde, stadyumlarda, kale arkalarında. Bugün mutluyum. Gol attım. İyi hazırlandık. İyi bir planımız vardı. 1 senede 2 kere derbi kazanmak her sene olacak iş değil. Çok zor. İnşallah sezon sonuna kadar galibiyetlerle devam ederiz." dedi.

İsmail Kartal sonrası ivmelenen oyunlarıyla ilgili gelen soruya Serdar, "Son dönemde artık nasıl derler, kadro istikrarı yakalandı. Takımdaki herkes birbirini tanıyor. Herkes oyun planına sadık kalıyor. İsmail Hoca çok iyi bir insan. Onu çok seviyoruz. Takımda inanılmaz güzel bir hava var. Derbi galibiyeti de iyi oldu." cevabını verdi.

Serdar Dursun, "Büyük Fenerbahçe taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bazı insanlar bana sallıyor, 'Fenerbahçe'de ne işi var' diye. Onlara değil de beni destekleyenlere teşekkürler. Çok mutluyum. Keyfini çıkaralım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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