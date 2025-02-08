Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın takımı kazandı

İran Körfez Pro Ligi 19. hafta maçında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, sahasında Gol Gohar'ı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun attı, İsmail Kartal'ın takımı kazandı
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08 Şubat 2025 18:32
İran Körfez Pro Ligi 19. hafta maçında İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, Gol Gohar'ı konuk etti.

Shahr-e Qods Stadymu'ndaki maçı Persepolis 1-0'lık skorla kazandı.

Persepolis'e galibiyeti getiren tek gollü Serdar Dursun kaydetti.

Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Gol Gohar, 28 puanda kaldı.

İran Körfez Pro Lig'in gelecek haftasında Persepolis, Aluminium Arak deplasmanına gidecek. Gol Gohar, Mes Rafsanjan'ı ağırlayacak.
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