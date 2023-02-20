Serdar Dursun'a çifte talip çıktı

Çin'in Yatai, Polonya'nın da Rakow kulüpleri Fenerbahçeli Serdar Dursun'a teklifte bulundu. Çin kulübünü geri çeviren Serdar'ın Rakow'a cevabı ise bilinmiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Serdar Dursun'a çifte talip çıktı
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20 Şubat 2023 13:18
Fenerbahçe'nin santrforu Serdar Dursun için transfer haberleri yeniden gündeme geldi.

Gelen bilgilere göre; Çin'in Yatai kulübü Serdar Dursun'u transfer etmek için oyuncunun menajerine teklifte bulundu. Ancak Serdar Dursun'un bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi. Bir transfer iddiası da Polonya'dan geldi.

Polonya'nın Rakow Czestochowa takımı da başarılı golcüyü transfer etmek için devreye girdi. Ancak bu teklife Serdar Dursun'un ne cevap verdiği ise bilinmiyor.

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