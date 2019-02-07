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Serdar Aziz'den Fatih Terim'e başsağlığı mesajı

Devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Aziz, babası Talat Terim'i kaybeden eski hocası Fatih Terim için başsağlığı mesajı yayınladı.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz'den Fatih Terim'e başsağlığı mesajı
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07 Şubat 2019 15:37
Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılarak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Serdar Aziz'den de Fatih Terim'e başsağşığı mesajı geldi.

Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıklayarak yolların ayrıldığı Serdar Aziz, Talat Terim'in vefatının ardından sosyal medya hesabından ''Hocam başınız sağolsun'' paylaşımında bulundu.

İşte Serdar Aziz'in sosyal medya paylaşımı...




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