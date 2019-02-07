Serdar Aziz'den Fatih Terim'e başsağlığı mesajı

Galatasaray'dan devre arası transfer döneminde ayrılarak Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Serdar Aziz'den de Fatih Terim'e başsağşığı mesajı geldi.
Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıklayarak yolların ayrıldığı Serdar Aziz, Talat Terim'in vefatının ardından sosyal medya hesabından ''Hocam başınız sağolsun'' paylaşımında bulundu.
İşte Serdar Aziz'in sosyal medya paylaşımı...
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Fatih Terim'in kadroda düşünmediğini açıklayarak yolların ayrıldığı Serdar Aziz, Talat Terim'in vefatının ardından sosyal medya hesabından ''Hocam başınız sağolsun'' paylaşımında bulundu.
İşte Serdar Aziz'in sosyal medya paylaşımı...
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