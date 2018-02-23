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Serdar Aziz: "Savaşmak istiyorum"

Galatasaray'ın stoperlerinden Serdar Aziz, Bursaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Serdar Aziz: 'Savaşmak istiyorum'
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23 Şubat 2018 22:42
Galatasaray'ın Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede bir gol atan Serdar Aziz, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'un daha iyi olmasını dilediğini kaydeden Serdar Aziz, "Gol attım, kendi adıma mutluyum. Eski takımıma gol attım. Bursaspor zor günler geçiriyor, eski takımım olduğu için toparlanmalarını diliyorum. Bundan sonra her maçımızı kazanıp, şampiyonluk için elimizden geleni vereceğiz." dedi.

"SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasına değinen stoper, "Penaltı pozisyonu oldu Kasımpaşa maçında. Bir ağrı hissettim ve maça devam edemedim. Takım arkadaşlarımı da yalnız bırakmak zorunda kaldım, buna üzüldüm. Arkadaşlarımla birlikte savaşmak, sahada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Deplaman performansları için konuşan Serdar, "Taraftarımız deplasmanda da bizi aynı coşkuyla destekliyor, bunu bir an önce aşmalıyız. İnşallah Kasımpaşa maçı son olur ve bundan sonra iç sahada ve dış sahada iyi sonuçlar alıp, taraftarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.

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