Serdar Aziz: 'Savaşmak istiyorum'

"SAHADA OLMAK İSTİYORUM"

'ın Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği mücadelede bir gol atan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Bursaspor'un daha iyi olmasını dilediğini kaydeden Serdar Aziz, "Gol attım, kendi adıma mutluyum. Eski takımıma gol attım. Bursaspor zor günler geçiriyor, eski takımım olduğu için toparlanmalarını diliyorum. Bundan sonra her maçımızı kazanıp, şampiyonluk için elimizden geleni vereceğiz." dedi.Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmasına değinen stoper, "Penaltı pozisyonu oldu Kasımpaşa maçında. Bir ağrı hissettim ve maça devam edemedim. Takım arkadaşlarımı da yalnız bırakmak zorunda kaldım, buna üzüldüm. Arkadaşlarımla birlikte savaşmak, sahada olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Deplaman performansları için konuşan Serdar, "Taraftarımız deplasmanda da bizi aynı coşkuyla destekliyor, bunu bir an önce aşmalıyız. İnşallah Kasımpaşa maçı son olur ve bundan sonra iç sahada ve dış sahada iyi sonuçlar alıp, taraftarımızı mutlu ederiz." diye konuştu.