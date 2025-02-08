Serdar Aziz'e veto

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Serdar Aziz'in talebini veto etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Portekizli teknik adam, Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Serdar Aziz'i veto etti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen halen bir takımla anlaşmaya varmadı.
Portekizli teknik adam, Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Serdar Aziz'i veto etti.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen halen bir takımla anlaşmaya varmadı.