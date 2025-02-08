Serdar Aziz'e veto

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Serdar Aziz'in geri dönüş isteğini veto etti.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Serdar Aziz'e veto
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08 Şubat 2025 11:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Serdar Aziz'in talebini veto etti.

Portekizli teknik adam, Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Serdar Aziz'i veto etti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen halen bir takımla anlaşmaya varmadı. 

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