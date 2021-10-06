Serdar Aziz'den muhteşem dönüş

Serdar Aziz, Tisserand'ın sakatlığı sonrası formayı kapmış ancak kendisi de aynı şanssızlığı yaşamıştı. Milli futbolcu, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönüş yaptı. Serdar, performansıyla yine alkış aldı.Tecrübeli oyuncu, 4 hava topu mücadelesinin tamamını, 9 ikili mücadelenin ise 6'sını kazandı. Serdar Aziz ayrıca 2 top kaptı, 3 atak uzaklaştırdı ve 2 pas arası yaptı. 30 yaşındaki stoper, Stefan Kuntz'un kendisini neden A Milli Futbol Takımı'na çağırdığını bir anlamda göstermiş oldu.