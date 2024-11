Serdal Adalı: 'Hiç kimse merak etmesin'

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte 26 Kasım Salı günkü akşamdan bu yana kulüpte yaşanan durumlarla ilgili basın açıklaması yayınladı.

Hasan Arat'ın seçildiği günden bu yana vaat ettikleriyle, yaşatılanlar arasında siyahla beyaz kadar fark olduğunu söyleyen Adalı, Arat yönetimini sert bir dille eleştirdi.diyen Adalı'nın açıklamaları şu şekilde:3 Aralık 2023 seçimli olağanüstü genel kurulunun sonuçlandığı dakikadan bu yana; Beşiktaşlılara göreve gelmek için vaat edilenlerle bugün yaşatılanlar arasında siyahla beyaz kadar farklar, büyük çelişkiler bulunmaktadır.Beşiktaş'ımızda birkaç gündür en üst seviyeye çıkan kriz ortamı gece saatlerinde patlak vermiş; Futbol Takımları Koordinatörü Sayın Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrılmıştır.Beşiktaş'ımıza sporculuk, kaptanlık, teknik direktörlük seviyelerinde hizmetlerde bulunmuş Samet Aybaba'nın görevden alınma biçimi; Beşiktaşımızın değerlerine, insani ve demokratik normlara, kurumsallık ve şeffaflık ilkelerine tamamen aykırı ve yakışıksızdır. Bu aksiyonun ardından gelinen noktada Beşiktaş Yönetim Kurulu; Sayın Hasan Arat'ın Futbol A.Ş'den istifasına, yerine Sayın Hüseyin Yücel'in getirilmesine karar vermiş, Beşiktaş'taki yönetim modeli 1 günde, "yaptık oldu" tavrıyla değiştirilmiştir.Beşiktaş Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda Beşiktaşımızı layık olduğu yerlere taşımak amacıyla sayın Hasan Arat ile birlikte Beşiktaş Başkanlığına aday olduk. Seçimin sonuçlandığı andan itibaren kongredeki rekabet de sona erdi. Bu noktadan sonra biz de seçilmiş Başkan ve Yönetim Kurulu'na elimizden gelen her türlü desteği vermeye çalıştık. Beşiktaşımızın yanında olduk, aslolan Beşiktaş'tır düşüncesinden hiçbir zaman ödün vermedik.Beşiktaş'ta dün geceden bu yana yaşanan süreç ve akabinde ortaya çıkan bu durum; Mayıs 2025 kongresine kadar geçecek sürede her şeyin belirsiz olmasına, kaos ortamının ve iktidar savaşlarının sürmesine, Beşiktaş üzerinden yapılan hesap kitapların Beşiktaş menfaatlerinin önüne geçmesine yol açar.Beşiktaş'ın başkan, ikinci başkan, koltuk, yetki entrikalarıyla uğraşacak zamanı yoktur. Camiada bir an önce taşlar yerine oturmalı, Beşiktaşımız hedeflerine birlik beraberlikle yürümelidir.Bugün verilen bu kararla birlikte Beşiktaş'ımızın sportif başarısızlığı, takım kurgusundaki hatalar "herkes gibi biz de hata yapabiliriz, her yerde olduğu gibi burada da inişli çıkışlı dönemler yaşanabilir" ifadeleriyle normalleştirilmeye çalışılmakta, Beşiktaş'ın üst üste dördüncü sezondur Kasım ayında şampiyonluk yarışından uzak kalması "olur böyle şeyler" diliyle tolere edilmek istenmektedir.Beşiktaş hepimizin; hata yapma payını en aza indirgemesi gereken yerdir. Bu bütçeleri harcayıp bu tercihleri yaptıktan sonra, herkes olumlu ya da olumsuz durumdan payını almalıdır.Beşiktaş yönetimi bir an önce genel kurulda aldığı yetkinin gereğini yapmalı; Beşiktaş'ı belirsizlik ve kaos ortamından çıkarmalı, 2025 kongresine kadarki yol haritasını net bir şekilde ortaya koyarak bunu şeffaf bir biçimde Beşiktaş kamuoyuyla paylaşmalıdır.Ayrıca; bugün Divan Kurulu Başkanımız Sayın Tevfik Yamantürk'e de ifade ettiğim gibi; önümüzdeki transfer döneminin 2025 seçimleri için PR çalışmasına çevrilmesinden, göz boyamak için gösterişe yönelik harcamaların, güç gösterilerinin, manipülasyonların yapılmasından duyduğum endişeyi de Beşiktaş camiasıyla paylaşmak istiyorum.. Sadece transfer harcamaları yahut nakit akışı değil; sermaye artırımı, kartal yuvalarının borsaya açılması gibi mali uygulamalara da asla yeltenilmemeli, kaynak sağlamak için farklı yöntemlere başvurularak Beşiktaş'ın bir kuruşu heba edilmemelidir. Bu dönemde gözüm, elim, gövdem Beşiktaş'ın her kuruşunun üzerindedir.