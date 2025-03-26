Serdal Adalı'dan TFF'ye çağrı: 'Hemen istifa edin!'

Derbide Slavko Vincic'i görmek istediklerini ancak isteklerinin cevapsız kaldığını belirten Adalı, "Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarına devam eden Serdal Adalı, "Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik." ifadelerini kullandı.



"MAÇTA HER KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"



Derbide Galatasaray'ı yeneceklerine inandığını söyleyen Adalı, "Hakem kim olursa olsun Galatasaray'ı yeneceğimize inancımız tamdır. Maçta her kararın takipçisi olacağız! Ayrıca rakip takım teknik adamı ve oyuncularının da tavırlarını takip edeceğiz! TFF'nin kararlarını eleştiren Galatasaray camiasının da bu duruma tepki vereceğini düşünüyoruz. Aksi halde TFF ile Galatasaray'ın nikah tazelediğini düşüneceğiz." sözlerini sarf etti.



"TFF, BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR!"



Adalı, TFF ile ilgili ayrıca "TFF Yönetimi, bizim için artık yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.



"CEYHUN KAZANCI KEŞKE AĞIRLIĞINI KOYABİLSEYDİ"



Ceyhun Kazancı'nın TFF'den istifası ile ilgili konuşan Adalı, "Keşke Ceyhun Bey ağırlığını koyup bir şeyler yapabilseydi. Ancak en azından duruşunu gösterdi, teşekkür ediyorum. Kurullardaki Beşiktaşlı üyelerden de aynı tavrı beklerim." dedi.





Serdal Adalı, son olarak "Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!" ifadelerini kullandı.