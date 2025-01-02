Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye indi.
Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusunu yanıtladı.
SERGEN YALÇIN CEVABI
Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN NE ZAMAN İMZA ATACAK?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci teknik direktörlük görevinin başlaması için artık geri sayıma geçilirken tecrübeli çalıştırıcının takımın başında sahada olacağı maç da belli oldu.
SON BİR KEZ MASAYA OTURULACAK
Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosüdürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak. Adalı'nın bir diğer şartı ise sözleşme süresinin 3,5 yıllık olması. Yalçın ise 1,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avro senelik ücret istiyor. Bu şartlarda ortak noktanın sağlanması bekleniyor.
BODRUM MAÇINDA SERGEN YALÇIN OLACAK
Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta Bodrum FK'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak.
Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusunu yanıtladı.
SERGEN YALÇIN CEVABI
Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.
SERGEN YALÇIN NE ZAMAN İMZA ATACAK?
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci teknik direktörlük görevinin başlaması için artık geri sayıma geçilirken tecrübeli çalıştırıcının takımın başında sahada olacağı maç da belli oldu.
SON BİR KEZ MASAYA OTURULACAK
Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosüdürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak. Adalı'nın bir diğer şartı ise sözleşme süresinin 3,5 yıllık olması. Yalçın ise 1,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avro senelik ücret istiyor. Bu şartlarda ortak noktanın sağlanması bekleniyor.
BODRUM MAÇINDA SERGEN YALÇIN OLACAK
Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta Bodrum FK'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak.