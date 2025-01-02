Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı öncesi Sergen Yalçın sorusuna flaş bir cevap verdi.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın cevabı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ocak 2025 17:54
Son güncelleme 02 Ocak 2025 18:46
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Çaykur Rizespor maçı için takımla birlikte Rize'ye indi.

Adalı, "Sergen Yalçın süreci çok konuşuluyor. Neler söylersiniz?" sorusunu yanıtladı.

SERGEN YALÇIN CEVABI

Serdal Adalı yaptığı açıklamada, "İlk maçımız, ilk deplasman. İnşallah galibiyetle döneriz. Şu anda hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN İMZA ATACAK?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ikinci teknik direktörlük görevinin başlaması için artık geri sayıma geçilirken tecrübeli çalıştırıcının takımın başında sahada olacağı maç da belli oldu.

SON BİR KEZ MASAYA OTURULACAK

Siyah beyazlılarda başkan Serdal Adalı'nın seçim öncesi yaptığı açıklamalarda birinci tercihi olarak ifade ettiği Sergen Yalçın konusunda taraflar daha önce prensipte el sıkışsa da konunun resmiyete dökülmesi için son kez bir daha masaya oturulacak. Tüm şartların konuşulup prosüdürlerin giderileceği bu zirvenin ardından Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi de resmen başlayacak. Adalı'nın bir diğer şartı ise sözleşme süresinin 3,5 yıllık olması. Yalçın ise 1,5 yıllık sözleşme ve 2,5 milyon avro senelik ücret istiyor. Bu şartlarda ortak noktanın sağlanması bekleniyor.

BODRUM MAÇINDA SERGEN YALÇIN OLACAK

Beşiktaş'ın 11 Ocak'ta Bodrum FK'yi Tüpraş Stadı'nda ağırlayacağı maçta ise son anda bir sürpriz yaşanmadığı takdirde Sergen Yalçın takımın başındaki yerini alacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery