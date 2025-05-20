Serdal Adalı'dan Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kararı!

Beşıktaş'ın yeni yönetim eski Başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk için verilen ihraç kararlarını, yeni Disiplin Kurulu'na gönderdi.Hem Arat hem de Yamantürk için verilen kararların usül olarak tartışılmasından rahatsız olan Adalı'nın bu konuyla ilgili sorumluluk almak istemediği, kulübün çok daha önemli işlerinin bulunduğunu ifade ederek, dosyayı Devrim Alparslan başkanlığında seçilen yeni Disiplin Kurulu'na sevk ettiği ifade edildi.