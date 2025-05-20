Beşıktaş'ın yeni yönetim eski Başkan Hasan Arat ile Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk için verilen ihraç kararlarını, yeni Disiplin Kurulu'na gönderdi.
Hem Arat hem de Yamantürk için verilen kararların usül olarak tartışılmasından rahatsız olan Adalı'nın bu konuyla ilgili sorumluluk almak istemediği, kulübün çok daha önemli işlerinin bulunduğunu ifade ederek, dosyayı Devrim Alparslan başkanlığında seçilen yeni Disiplin Kurulu'na sevk ettiği ifade edildi.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....
Serdal Adalı'dan Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kararı!
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ile ilgili kararını verdi.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Polonya'dan Szymanski için transfer iddiası!
-
2
Fenerbahçe'den Cherki operasyonu!
-
3
Sergen Yalçın: "Ronaldo'yu bedava verseler almam"
-
4
Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması!
-
5
Galatasaray'dan Sane açıklaması!
-
6
Manchester United oyuncuları, aileleri için uçak kiraladı!
-
7
Ayrılığın bedeli: 25 milyon Euro!
-
8
Beşiktaş'tan bedelsiz Javi Puado hamlesi!
-
9
Tadic için Ajax'tan resmi açıklama!
-
10
Abdullah Kavukcu'dan transfer açıklaması!
- 11:15 Ergin Ataman'dan Final Four öncesi sakatlık müjdesi!
- 11:14 Trabzonspor borç defterini kapattı
- 11:07 Galatasaray'da yeni hedef: 20+26
- 11:02 Köln, Salih Özcan için harekete geçti
- 10:55 Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamaları için özel davet!
- 10:45 Okan Buruk: "Hedefim 4. şampiyonluk"
- 10:44 Serdal Adalı'dan Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kararı!
- 10:44 İtalyanlar yazdı, menajeri yalanladı
- 10:26 Fenerbahçe'de imza süreci hızlandı!
- 10:21 Galatasaray'da divan kurulu çarşamba günü toplanacak
- 10:10 Haliburton'dan, saldırıya uğrayan Pacers taraftarına uçak bileti jesti
- 10:07 Wembanyama'dan tedavi değerlendirmesi: "Çok şanslıyım"
- 10:07 Genç yıldızın menajerinden Beşiktaş itirafı!
- 10:05 Mertens: "Ne yapacağımı bilmiyorum"
- 10:05 Edwards: "Sadece basketbolcuyum, lider değilim"
- 10:05 Galatasaray ezeli rakiplerine üstünlük kurdu
- 10:04 Nuggets'tan koç Adelman'a tam destek: "Bizi inandırdı!"
- 10:03 Draymond Green'den Randle itirafı: "Eşleşmede yenik düştüm"
- 09:47 Gisdol adım adım Kocaelispor'a
- 09:46 Beşiktaş'ın Lacazette ısrarı!
- 09:42 Galatasaray'dan Sane açıklaması!
- 09:27 Galatasaray'da şölen gelire dönüşecek!
- 09:23 Ayrılığın bedeli: 25 milyon Euro!
- 09:22 Fenerbahçe'de sezonun en iyisi: En Nesyri
- 09:16 Trabzonspor, Bondarenko'yu kafaya taktı!
- 09:10 Dursun Özbek'ten "Çilek" transferi yanıtı!
- 09:07 Fenerbahçe'de iki kritik zirve!
- 09:02 Okan Buruk'a İtalya'dan iki talip birden!
- 09:01 Golcüler sustu, Rafa Silva sahne aldı
- 08:52 Juve kararını verdi; Fenerbahçe takipte
- 08:45 Trabzonspor'un yeni gözdesi
- 08:44 Galatasaray'da Osimhen'in büyük şaşkınlığı!
- 08:38 Beşiktaş'tan orta sahaya yıldız: Eriksen!
- 08:25 Galatasaray'da her şeyi değiştiren karar!
- 08:23 Galatasaray'da kutlamalara Icardi damgası!
- 08:21 Beşiktaş'tan bedelsiz Javi Puado hamlesi!
- 08:08 Fenerbahçe'den Cherki operasyonu!
- 08:00 Galatasaray'a dev gelir: 1.5 Milyar TL
- 07:49 Galatasaray'da şölen hazırlığı!
- 00:51 Sergen Yalçın: "Ronaldo'yu bedava verseler almam"
- 00:02 Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi!
- 23:41 Polonya'dan Szymanski için transfer iddiası!
- 23:39 Al Nassr logosunu değiştirdi
- 23:34 3. Lig play-off üçüncü tur maçları sonuçlandı
- 23:30 Yalçın Koşukavak: "Çok ciddi savunma hataları yaptık"
- 23:26 Mustafa Gürsel: "Tek hedefimiz turu geçmek"
- 22:53 Tadic için Ajax'tan resmi açıklama!
- 22:32 Manchester United oyuncuları, aileleri için uçak kiraladı!
- 22:25 Beşiktaş, hentbol final serisinde durumu 2-0 yaptı
- 22:21 Para badmintoncular, Bahreyn'de 5 madalya kazandı
- 22:02 Bandırmaspor, final kapısını araladı!
- 22:00 Bahçeşehir Koleji, farklı galip
- 21:23 Bilal Erdoğan'dan Fenerbahçe Başkanlığı açıklaması!
- 21:15 Esenler Erokspor, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde!
- 20:31 Galatasaray'dan taraftarlara yapılan saldırıya kınama
- 20:05 Süper Lig'de haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- 19:42 Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç & Jose Mourinho
- 19:31 Braga'da Carvahal dönemi sona erdi
- 19:21 Manchester City, Wirtz transferinden çekildi!
- 18:57 Abdullah Kavukcu'dan transfer açıklaması!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL