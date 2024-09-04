Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekor

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Serbest Dalış Outdoor Gençler, Büyükler, Masterlar Bireysel Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçmelerinde 10 rekor kırıldı.



Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, İnceboğaz Belediye Tesisleri açıklarında 4 gün süren dalışlar sonunda organizasyon sona erdi.



Kadınlarda bir bireysel sporcu dahil, 11 spor kulübünden 16'sı kadın, 40'ı erkek 57 sporcu, şampiyonluk için tek nefeste dalışlarını gerçekleştirdi.



Outdoor serbest dalış şampiyonasında sporcular, paletli sabit ağırlık, ip destekli sabit ağırlık, çift palet sabit ağırlık ve paletsiz sabit ağırlık disiplinlerinde yarıştı.



Büyük erkeklerde Görkem Gedik, paletsiz sabit ağırlık disiplininde 63 metreye dalarak rekora imza attı. Görkem, ardından aynı disiplinde 71 metre derinliğe dalarak rekorunu geliştirdi.



Mete Mordağ da sabit ağırlık monopalette 101 metre dalışıyla bu disiplinde rekorun sahibi oldu.



Büyük kadınlarda paletsiz sabit ağırlıkta 57 metrelik derecesiyle Yağmur Ergün rekor kırdı.



Master erkekler, M1 50-59 yaş grubunda Birol Özbek, sabit ağırlık monopalette 52 ve 59 metrelik, paletsiz ip destekli 55 metrelik, master kadınlar, M1 50-59 yaş grubunda Birgül Erken sabit ağırlık paletsiz 37 metrelik, sabit ağırlık monopalette 40 metrelik, paletsiz ip destekli 34 metrelik dalışlarıyla Türkiye rekorlarına adını yazdırdı.



Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.





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