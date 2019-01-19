İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SERT CEVABI

"BİR AÇIK ARIYORLAR"

"SONRA ŞİKAYET EDİYORUZ"

"BAHÇENİN SAHİBİ YANLIŞ YAPIYOR"

"HERKES ROL BİÇİYOR"

"EMEK VERMEDEN OLAN TEK ŞEY ARMUT"

"BÖYLE GELİŞİM ZOR OLUR"

"BİR ÇİÇEKLE YAZ GELMİYOR"

teknik direktörü, "Şenol Güneş'e sözleşme teklif edilmesi çok yanlış. Beşiktaş'ın kadrosunu benim 12 yaşındaki çocuğuma versen, geçen sezon 4. olmazdı. Şenol Güneş sürekli bahane üreten, bazen ne dediği anlaşılmayan bir teknik direktör" diyen yorumcu'na Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabı üzerinden cevap verdi."Malesef ülkemizde, konular olduğunun dışına çıkıyor. Aslında gülmek gerekir, bunun daha öncelerini ben gördüğüm için alıştım. Bu ülke bizim ülkemiz, onlara doğru mesaj vermek lazım. Özellikle yalan konuşmamak gerekir. bilgi sahibi olmayanların kamuoyunu yönlerdirmesi var. Asıl üzüntü veren bu.""Daha önce de yaşadım. Beşiktaş camiasında sorumluluklarım olduğu için daha az konuşmaya çalışıyorum. Özgürlüğe ve demokrasiye inandığım için, farklı düşüncelerin zenginlikler yarattığını düşündüğüm için hissettiklerimi söylemeye çalışıyorum, gocunmuyorum. Aklı selim kamuoyu bunu biliyor. Kişisel kızgınlıklar ve "istemezük" düşüncesinde olanlar, gereksiz gündem oluşturuyorlar. Biri de Akhisar maçında oldu. Benim dürüstçe söylemeye çalıştığım şeyi, çarpıtıyorlar. Aslında bunun iyi bir yanı var, benim dürüst olduğumu biliyorlar. Dürüslüğümden dolayı örnek olduğumu söylüyorlar. Ama bunda bir açık arıyorlar. Belli ki kendi felsefeleri de böyle. O felsefeyi değiştiremeyenlerin devlet kurumunda iş yapmasını da yadırgıyorum.""Maçı kazanmak için, 3 tane atmamıza rağmen... Kötü oyunu eleştiriyorum. Futbol oynamak istiyoruz biz. Benden ne istiyorsunuz siz? Benden ne istiyorsunuz bunu anlatın? Size mi öyle geldi? Rüya mı gördünüz siz? Rüya gördüyseniz devletin kurumunda görev almayın ya. Para kazanıyorsunuz ya. Devlet bu insanlara nasıl görev veriyor? Hain beslemek sadece terörle alakalı değil ki? Bu şekilde araya nifak sokup, sporun kardeşlik barışlık olduğu gerçeğini konuşanlar kirletiyor. Rtük burada devreye giriyor. Sonra futboldan şikayetçiiyiz. Futbol oldu mu burada? Aklı selim yöneticilere sesleniyorum. Spor müdürlerine sesleniyorum. Ben bu yaşta kendimi eleştiriyorum. Keşke söylemeseydim ama bu sefer samimi olmayacaktım.""Benim büyüklüğümü kabul ediyorsun ama okadar da küçülme arakdaşım ya! Sana da yazık ya! Ailene de yazık. Eleştiri yapıcaksan işini yap, bu eleştiri değil ki hakaret, saygısızlıki terbiyesizlik ya. Yalan konuşuyorsun. Hangi ülkede yaşıyorsun? Siz bahçede aylık otları çoğaltmak istiyorsunuz. Biz de temizlemek istiyoruz ama kabahat bizde değil, bahçeye bakanda değil. Bahçenin sahibi yanlışı yapıyor. Çünkü yanlışa izin verirseniz o otlar çoğalır, yarın iyiler gider kötüler kalır. Biz bunun savaşını veriyoruz yoksa bizim bir sıkıntımız da yok.""Hata yaptığımı düşünüyorum. Ben kendimden özür diliyorum. Konuşalım, tartışalım. Gel sor, konuş. Olur, kendine zarar verirsin ama kendine zarar verirsen başklarına da zarar verirsin. Kendini değiştirmeyen hiç bir şeyi değiştiremez. Demokrasi, özgürlük bilmeyen insanla olmaz. Futbolun ekonomisi artık çok büyüdü. Sektörel bazda bakarsak, yönetimleri, hakemleri teknik ekipleri, medyası, kendi içinde bilim olarak yenilenmeli ve beraber hareket etmek zorunda. Sonra herkes kendine bir rol biçiyor.""Türk futbolu böyle gitmez diyorlar, nasıl gitmez! Nasıl gider? biz de diyoruz. Sen tek başına yapabilirmisin? Ozaman birlikte yapacağız. Birlikte yapmak için bir araya geleceğiz. Beraber çalışacağız, tartışacağız ya. Çalışmadan, emek vermeden olan tek şey armuttur. Armutu koyarsınız, emek vermeden olgunlaşır. İnsan olgunlaşmak. Çalışarak olgunlaşırsn ya.""Benim etik olduğumu görüyorlar. Türkiye'de tek etik beni görüyorlar herhalde, yakıştıramıyorlar. Doğru aslında haklılar. Zaten kuralı da bilmiyorlar. Bilgisi olmadan fikir üreten adamlar bunlar. Pr yapıyorsa, değer buluyorsa ülkede, gelişim zor olur. Aşağıya değil, yukarıya gitmemiz lazım. Aydınların daha iyi konuşup fikren tartışmamız lazım. Kişilerin değil. Bunlar kişisel kavga arıyor. Beni sevmiyor, kızıyorsa, bu devletin kurumunda olmaz. Hiç bir yer de olmaz. Bu kadar değeri de hak etmiyorlar zaten.""Bize yakışan bir durumda değiliz. Bir maç kazanarak da herşeyi yapmış değiliz. Bir çiçekle yaz gelmiyor zaten. 16 maçın ilkini aldık. Her maça final gözüyle bakacağız. Yapılan eleştirilere de saygı duyuyorum. Alınan alınsın, alınmayan alınmasın bunu futbolcularıma da söylüyorum. Birlikte başaracağız."