ŞENOL GÜNEŞ'TEN YUSUF DEMİR SÖZLERİ

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili flaş bir açıklama Şenol Güneş'ten geldi. Şenol Güneş, şu anda yabancı oyuncu statüsünde olan Yusuf Demir'i milli takıma almadığı iddialarına ilişkin konuştu.TV100'e konuşan Şenol Güneş, "Yok öyle bir şey. O zaman 16-17 yaşındaydı, zaten Avusturya Ümit milli takımında oynuyordu. Avusturya milli takımını seçmişti. O dönem oraya gidip Mert Müldür'ü aldım" ifadelerini kullandı.Bilindiği üzere Galatasaray, Yusuf Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı formayı ilk kez Kasımpaşa maçında giyen futbolcunun maliyetiyle ilgili olarak ise borsaya şu açıklama yapılmıştı:"Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."